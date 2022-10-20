Російська влада продовжує інформаційну підготовку до ймовірного відступу в Херсонській області - ISW

Російська влада, ймовірно, створює інформаційні умови, щоб виправдати запланований відступ військ РФ і втрату значної території в Херсонській області, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 19 жовтня.

При цьому зазначається, що також створюються інформаційні умови для фальшивого нападу на Каховську ГЕС. Ймовірно, російські військові вважають, що прорив греблі може прикрити їх відхід із правого берега Дніпра та запобігти чи затримати просування українських військ через річку. Попередження про ймовірний український удар робляться з метою встановити інформаційні умови для російських сил, щоб вони пошкодили греблю і поклали на Україну відповідальність за подальшу шкоду і загибель людей, при цьому використовуючи повені для подальшого прикриття свого відступу, вважають аналітики.

Також Росія продовжує насильницьке виселення мирних жителів із окупованих територій України під прикриттям "евакуації". Як зазначають аналітики, Росія очевидно не отримує жодних економічних вигод від переселення десятків тисяч українців, які не бажали цього, до Росії, що дає змогу припустити, що мета такого переселення полягає в тому, щоб завдати шкоди довгостроковому економічному відновленню України в міру того, як вона повертає собі свою територію і, що важливіше, підтримати російську кампанію етнічних чисток, спрямовану на викорінення української національності та культури. Крім того, російські військові продовжували насильно мобілізувати українських мешканців окупованих Росією територій на роботу або до лав російських збройних сил.

Оголошення президентом Росії Володимиром Путіним 19 жовтня готовності до воєнного стану значною мірою є юридичним театром, покликаним узаконити дії, які російські військові мають здійснити або вже здійснюють, створюючи основу для майбутньої мобілізації та внутрішніх обмежень.

Так, укази Путіна визначили декілька секторів, у яких російська держава посилюватиме контроль. У районах максимальної та середньої готовності указ закликає до невказаних "мобілізаційних заходів в економічній сфері", які, ймовірно, забезпечать економічну та промислову підтримку так званої часткової путінської мобілізації. У всіх областях указ передбачає державний контроль за транспортною та комунікаційною інфраструктурою, а також посилення безпеки навколо урядових будівель та іншої критично важливої інфраструктури. Також у районах максимального застосування воєнного стану (окуповані Росією Херсон, Запоріжжя, Донецьк та Луганськ) указ передбачає створення штабів "територіальної оборони" із неуточненими функціями.

У районах середньої та підвищеної готовності указ дає можливість керівникам регіонів вживати заходів щодо територіальної оборони та цивільної оборони, а також дає змогу урядам примусово "тимчасово переселяти" цивільних осіб.

Указ також містить розпливчасті формулювання для кожної категорії, уповноважуючи місцеві органи влади "здійснювати заходи для забезпечення потреб Збройних сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань, органів та потреб населення". Таким формулюванням можна було б легалізувати майже будь-яку дію уряду, упевнені експерти.

Зазначається, що Путін зволікав із запровадженням правових концепцій та структур, таких як військова та економічна мобілізація, анексія та воєнний стан, намагаючись нормалізувати ці концепції серед населення Росії та обмежити внутрішнє інакодумство. Путін, ймовірно, розуміє, що ці заходи непопулярні, але може розраховувати на піднесення фаталістичного патріотизму в міру того, як все більше російських сімей та підприємств стають пов'язаними з війною в Україні та залучаються до неї. Поступово впроваджуючи додаткові заходи, він, мабуть, також має намір усунути можливі нерозв'язні бюрократичні недоліки у російській системі, створивши компетентніший бюрократичний апарат реалізації осіннього призовного циклу, і навіть імовірних майбутніх хвиль мобілізації.

На фронті російські війська продовжували проводити обмежені атаки, щоб повернути втрачені території на північному сході Харківської області. Також повідомляється, що і російські, і українські сили продовжували наступ у районі Кремінна-Сватове.

Окрім того, російські джерела широко стверджували, що українські війська провели чергову наступальну операцію на північному заході Херсонської області.