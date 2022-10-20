Казахстан не буде повністю евакуювати або закривати посольство в Україні - глава МЗС

Посольство Казахстану в Україні не припинить своєї діяльності, повідомив глава МЗС Казахстану Мухтар Тлеуберді.

"Питання повної евакуації посольства не стоїть. По-перше, у поточній ситуації в Україні ми не можемо наражати на ризик життя і безпеку наших дипломатичних співробітників. Тому наразі стоїть питання їх передислокації. Більшість дипломатів нині передислоковано до Варшави. Вони ведуть свою діяльність звідти", – сказав Тлеуберді журналістам у четвер.

"Окрім цього, у Києві у нас залишається консул, який на щоденній основі приймає наших громадян, які наразі перебувають в Україні. Там у них багато запитань, вони звертаються по допомогу. Говорити про повну евакуацію чи тимчасове закриття немає причин", - зазначив міністр.