Події

08:23 20.10.2022

США та Україна створять робочу групу для підтримки стійкості української інфраструктури

2 хв читати
США та Україна створять робочу групу для підтримки стійкості української інфраструктури

Україна та США підписали спільну заяву про наміри створити американсько-українську оперативну групу з інфраструктури, зосереджену на критично важливих потребах України під час війни, повідомляє сайт американського Міністерства торгівлі.

"Сьогодні міністр торгівлі США Джина М. Раймондо, міністр транспорту Піт Буттіджедж та міністр інфраструктури України Олександр Кубраков оголосили, що вони підписали спільну заяву про наміри створити американсько-українську оперативну групу з інфраструктури, зосереджену на критично важливих потребах України під час війни та майбутньої постконфліктної реконструкції інфраструктури", - йдеться в офіційному пресрелізі, розміщеному на сайті американського міністерства.

Як зазначається, ця заява підтверджує підтримку Сполученими Штатами України та тверду відданість її незалежності та територіальному суверенітету.

Також американсько-українська робоча група з інфраструктури планує провести першу робочу нараду у найближчі місяці та активізувати спільні зусилля щодо сприяння участі приватного сектора США та впровадження найкращих американських та українських інновацій у відновлення України.

Наголошується, що сторони мають намір виявляти та закріплювати передовий досвід для створення сприятливого ділового клімату з упором на покращення належного управління, прозорості та протидії корупції.

"Ми пишаємося тим, що створили американсько-українську цільову групу з інфраструктури, щоб допомогти народу України зміцнити свою інфраструктуру зараз та підтримати її відновлення та стійкість після закінчення війни", - сказав Буттіджедж.

За його словами, ця група є ще одним прикладом незмінної відданості США Україні та її майбутньому миру та процвітанню.

"Реконструкція інфраструктури стане важливою опорою процвітання та національної безпеки України. Міністерство торгівлі пишається тим, що допомагає очолити американсько-українську цільову групу з інфраструктури, яка сприятиме співробітництву, необхідному для побудови безпечної та стійкої України", - цитує пресслужба слова Раймондо.

Крім того, повідомляється, що два агентства США беруть участь у міжвідомчих дискусіях про те, як найкраще розпочати та підтримувати процес відновлення України, приділяючи особливу увагу наданню допомоги країні у відновленні її інфраструктури та енергетичних ресурсів.

У свою чергу, український міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що "США є ключовим союзником України з першого дня вторгнення Росії".

"Сьогоднішньою заявою ми переходимо на стратегічний рівень співробітництва у сфері інфраструктури. У міру того, як ми рухаємося до створення спільної оперативної групи, ці зусилля сприятимуть цій співпраці. Ми бачимо ефективну модель співпраці, орієнтовану на реалізацію конкретних проєктів, і розраховуємо на участь американського бізнесу та експертів у відновленні України", - заявив Кубраков.

Зазначається, що ця заява є ще одним сигналом для українського народу про те, що США віддані його підтримці перед російською агресією і що їхня стійкість і наполегливість зроблять Україну сильнішою.

 

 

 

Теги: #сша #україна #підтримка #інфраструктура

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:50 20.10.2022
США заявили про готовність запровадити санкції для запобігання передання Росії "небезпечних озброєнь"

США заявили про готовність запровадити санкції для запобігання передання Росії "небезпечних озброєнь"

21:50 19.10.2022
Байден оголосив про вивільнення 15 млн барелів нафти із стратегічних запасів США

Байден оголосив про вивільнення 15 млн барелів нафти із стратегічних запасів США

15:47 19.10.2022
Масштаби атак РФ на енергооб'єкти України виявилися більшими за очікувані - топменеджер ДТЕК

Масштаби атак РФ на енергооб'єкти України виявилися більшими за очікувані - топменеджер ДТЕК

07:56 19.10.2022
Єврокомісія терміново ініціює нові заходи щодо захисту життєво важливої інфраструктури ЄС

Єврокомісія терміново ініціює нові заходи щодо захисту життєво важливої інфраструктури ЄС

07:29 19.10.2022
США зроблять усе можливе, щоб завадити Ірану торгувати зброєю

США зроблять усе можливе, щоб завадити Ірану торгувати зброєю

07:12 19.10.2022
Чотири судна доправлять українську пшеницю та соєві боби до Туреччини та Ізраїлю

Чотири судна доправлять українську пшеницю та соєві боби до Туреччини та Ізраїлю

11:55 18.10.2022
У Києві внаслідок обстрілів пошкоджено два об'єкти критичної інфраструктури, можливі перебої з електро- та водопостачанням – Кличко

У Києві внаслідок обстрілів пошкоджено два об'єкти критичної інфраструктури, можливі перебої з електро- та водопостачанням – Кличко

07:16 18.10.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 6306 цивільних, ще 9602 поранено

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6306 цивільних, ще 9602 поранено

07:14 18.10.2022
П'ять суден доставлять українське продовольство до Франції, Італії, Туреччини, Пакистану, Лівії та Тунісу

П'ять суден доставлять українське продовольство до Франції, Італії, Туреччини, Пакистану, Лівії та Тунісу

20:11 17.10.2022
Каньє Вест купує соцмережу прихильників Трампа

Каньє Вест купує соцмережу прихильників Трампа

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У КМДА немає даних про кількість столичних шкіл та дитсадків з адаптованими для захисту від ядерного удару або його наслідків укриттями

Залужний: Наша система ППО та ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів

Штайнмаєр та Зеленський сьогодні проведуть телефонну розмову

На Харківщині на міні підірвався автомобіль із рятувальниками, дві особи загинули, четверо поранені

Окупанти втратили за добу в Україні близько 370 військових та 9 артсистем, збито 6 ракет

ОСТАННЄ

У КМДА немає даних про кількість столичних шкіл та дитсадків з адаптованими для захисту від ядерного удару або його наслідків укриттями

Залужний: Наша система ППО та ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів

Російська влада продовжує інформаційну підготовку до ймовірного відступу в Херсонській області - ISW

У Миколаєві "прильоти" С-300, без жертв та руйнувань

Штайнмаєр та Зеленський сьогодні проведуть телефонну розмову

ЄК оголосила про гуманітарну допомогу Україні з огляду на прийдешню зиму

До України прибув президент Швейцарії

Харківський метрополітен збільшив інтервали між потягами для економії електроенергії

У Бучанському районі працюють сапери, може бути чути звуки вибухів - Київська ОВА

Казахстан не буде повністю евакуювати або закривати посольство в Україні - глава МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА