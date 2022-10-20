США та Україна створять робочу групу для підтримки стійкості української інфраструктури

Україна та США підписали спільну заяву про наміри створити американсько-українську оперативну групу з інфраструктури, зосереджену на критично важливих потребах України під час війни, повідомляє сайт американського Міністерства торгівлі.

"Сьогодні міністр торгівлі США Джина М. Раймондо, міністр транспорту Піт Буттіджедж та міністр інфраструктури України Олександр Кубраков оголосили, що вони підписали спільну заяву про наміри створити американсько-українську оперативну групу з інфраструктури, зосереджену на критично важливих потребах України під час війни та майбутньої постконфліктної реконструкції інфраструктури", - йдеться в офіційному пресрелізі, розміщеному на сайті американського міністерства.

Як зазначається, ця заява підтверджує підтримку Сполученими Штатами України та тверду відданість її незалежності та територіальному суверенітету.

Також американсько-українська робоча група з інфраструктури планує провести першу робочу нараду у найближчі місяці та активізувати спільні зусилля щодо сприяння участі приватного сектора США та впровадження найкращих американських та українських інновацій у відновлення України.

Наголошується, що сторони мають намір виявляти та закріплювати передовий досвід для створення сприятливого ділового клімату з упором на покращення належного управління, прозорості та протидії корупції.

"Ми пишаємося тим, що створили американсько-українську цільову групу з інфраструктури, щоб допомогти народу України зміцнити свою інфраструктуру зараз та підтримати її відновлення та стійкість після закінчення війни", - сказав Буттіджедж.

За його словами, ця група є ще одним прикладом незмінної відданості США Україні та її майбутньому миру та процвітанню.

"Реконструкція інфраструктури стане важливою опорою процвітання та національної безпеки України. Міністерство торгівлі пишається тим, що допомагає очолити американсько-українську цільову групу з інфраструктури, яка сприятиме співробітництву, необхідному для побудови безпечної та стійкої України", - цитує пресслужба слова Раймондо.

Крім того, повідомляється, що два агентства США беруть участь у міжвідомчих дискусіях про те, як найкраще розпочати та підтримувати процес відновлення України, приділяючи особливу увагу наданню допомоги країні у відновленні її інфраструктури та енергетичних ресурсів.

У свою чергу, український міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що "США є ключовим союзником України з першого дня вторгнення Росії".

"Сьогоднішньою заявою ми переходимо на стратегічний рівень співробітництва у сфері інфраструктури. У міру того, як ми рухаємося до створення спільної оперативної групи, ці зусилля сприятимуть цій співпраці. Ми бачимо ефективну модель співпраці, орієнтовану на реалізацію конкретних проєктів, і розраховуємо на участь американського бізнесу та експертів у відновленні України", - заявив Кубраков.

Зазначається, що ця заява є ще одним сигналом для українського народу про те, що США віддані його підтримці перед російською агресією і що їхня стійкість і наполегливість зроблять Україну сильнішою.