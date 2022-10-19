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21:03 19.10.2022

В ОП закликали українців з 7.00 до 23.00 обмежити споживання електроенергії у четвер

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В ОП закликали українців з 7.00 до 23.00 обмежити споживання електроенергії у четвер

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі загальнонаціонального телемарафону закликав українців обмежити споживання електроенергії з 7 ранку до 23 вечора у четвер, 20 жовтня.

"Щойно провели нараду з Міненерго та всіма головами військових адміністрацій. У нас завтра буде дуже важкий день. Хотів би, щоб усі, хто дивиться нас, це розуміли... Я звертаюся до всіх українців: завтра необхідно і ми дуже просимо – з 7.00 до 23.00 мінімізувати використання електроенергії. Це стосується кожної області", - заявив Тимошенко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, обмеження на використання електроенергії насамперед стосуються підприємств і заводів. Крім того, завтра буде мінімізовано освітлення на вулицях.

"Якщо населення також об'єднається, це допоможе нам завтрашній день без відключень... Це необхідно, аби пройти важкі дні у зв'язку з російськими обстрілами по критичній інфраструктурі", - сказав Тимошенко.

 

 

 

Теги: #обмеження #електроенергія #споживання

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