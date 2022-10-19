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18:57 19.10.2022

Українська авіація минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження військової техніки та позицій російських ЗРК – Генштаб ЗСУ

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Українська авіація минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження військової техніки та позицій російських ЗРК – Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України протягом цієї доби завдали десяти ударів, унаслідок чого підтверджено ураження шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотири позиції зенітних ракетних комплексів російських окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ в середу.

Зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ збили чотири крилаті ракети, один гелікоптер "Ка-52" і тринадцять БПЛА Shahed-136.

"Воїни ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію РЕБ, один міст та одну понтонну переправу противника", - підсумували в Генштабі.

Теги: #авіація #удари

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