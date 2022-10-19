Погане командування погіршує і без того низький моральний дух окупантів – британська розвідка

Основні елементи військового керівництва РФ стають дедалі більш недієздатними через 8 місяців після початку вторгнення в Україну, повідомляють у британській військовій розвідці.

"На тактичному рівні майже напевно загострюється нестача здібних російських молодших офіцерів для організації та керівництва нещодавно мобілізованими резервістами... Погане командування нижчої ланки, ймовірно, посилює низький моральний дух і погану згуртованість підрозділів у багатьох частинах російських сил", - ідеться в повідомленні у твіттері Міністерства оборони Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії в середу.

"Чотирьох із п'яти генералів, які безпосередньо командували елементами вторгнення в лютому 2022 року, звільнено. Їх заміна поки що незначно вплинула на поліпшення бойових характеристик Росії", - повідомляють у розвідці.

Також повідомляється, що розстріл російських солдатів у Бєлгородській області 15 жовтня стався "після образливих коментарів офіцера стосовно новобранців із числа етнічних меншин".

"Відсутність наступності в командуванні, ймовірно, буде більш руйнівною, ніж у західних збройних силах, тому що, згідно з російською доктриною, розробка планів здебільшого здійснює особисто командувач, а не колективними зусиллями ширшого штабу", - зазначили в розвідці.