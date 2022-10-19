Окупанти намагаються контратакувати на Харківщині, але навряд чи досягнуть якихось успіхів – ISW

Російські окупаційні війська здійснили обмежені наземні атаки біля прикордонного с. Огірцеве на північному сході Харківської області у вівторок, щоб повернути втрачені позиції, проте Збройні сили України відбили ці атаки, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 17 жовтня із посиланням на російські джерела.

"Російські сили можуть зберегти територіальні претензії в Харківській області, незважаючи на величезні втрати під час нещодавніх контрнаступів українських військ… Українські війська відбили атаку російських військ на Огірцеве… Природа цього обмеженого вторгнення неясна, але це може свідчити про те, що російські війська продовжують наступальні операції поблизу кордону. Враховуючи нинішній стан російських наступальних можливостей в Україні, що постійно погіршується, малоймовірно, що російські війська досягнуть якихось успіхів у цьому районі", - наголошують аналітики.

Як зазначено у зведенні, українські сили продовжували контрнаступальні операції на всій лінії фронту на Херсонщині, продовжували завдавати ударів по російських наземних комунікаціях і складах боєприпасів у центральній частині області. "Російська окупаційна влада намагається спонукати українських громадян, які перебувають під контролем Росії на півночі Херсонської області, тікати в Росію в міру просування українських військ, і окупаційна влада може дедалі частіше змушувати українських цивільних осіб переселятися далі за лінію фронту або в Росію найближчими днями", - повідомляють в ISW.

У свою чергу війська РФ продовжували наземні атаки в районі Бахмута та Авдіївки Донецької області, а також щосили намагаються впоратися зі скороченням своїх логістичних можливостей через Крим після пошкодження мосту через Керченську протоку. Також повідомляється, що окупаційна влада викрала персонал Запорізької атомної електростанції в окупованому Енергодарі Запорізької області з метою посилити фізичний контроль за роботою ЗАЕС.

У Міноборони РФ підтвердили, що мобілізація закінчилася 17 жовтня в Московській області, і російські громадяни висловлюють своє невдоволення російською мобілізацією, повідомляють експерти.

За даними ISW, Білорусь продовжує надавати свою територію і повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну, але малоймовірно, що вона вступить у війну на боці Росії. "Російські Збройні сили майже напевно надто деградували, щоб у найближчі місяці знову відкрити північний фронт проти України з території Білорусі. Генштаб України також зазначив, що Збройні сили Білорусі здійснюють приховану мобілізацію під виглядом навчань, хоча мобілізація в Білорусі, найімовірніше, є спробою президента Білорусі Олександра Лукашенка продемонструвати свою підтримку Путіну, а не реальним показником участі білоруських військових в Україні", - йдеться у зведенні.

Аналітики повідомляють, що члени іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) перебувають в окупованому РФ Криму, щоб навчати російські війська роботи з іранськими безпілотниками, тим самим уможливлюючи воєнні злочини РФ. "Будь-який іранський персонал в Україні, ймовірно, був інструктором безпілотників КВІР... Залишається незрозумілим, чи іранські інструктори самі керують безпілотниками або просто навчають цього російські сили", - зазначили в ISW.

Також у зведенні повідомляється, що нерівне проведення в РФ часткової мобілізації викликає соціальні розколи, які змушують російський інформаційний простір дедалі більше маргіналізувати спільноти етнічних меншин.

Джерело: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-18