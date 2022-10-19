Події

07:45 19.10.2022

Вночі на Миколаївщині було знищено 12 дронів-камікадзе

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Вночі на Миколаївщині було знищено 12 дронів-камікадзе

У ніч проти середи на Миколаївщині українські військові знищили 12 дронів-камікадзе, повідомляє Повітряне Командування "Південь".

"Вночі, з 18 на 19 жовтня, ворог атакував Миколаївщину безпілотниками-камікадзе типу "Shahed-136". Одинадцять дронів збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" та одним воїном Національної гвардії України", - сказано в повідомленні, опублікованому на повідомленні в фейсбуці в середу вранці.

 

 

 

Теги: #знищення #дрони #миколаївська_область

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