Затримано екснардепа Микитася на пропонуванні хабара в EUR22 млн меру Дніпра

Колишнього народного депутата України затримано за підозрою в пропонуванні хабара в сумі EUR22 млн міському голові Дніпра за можливість будувати метро в місті, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"18 жовтня 2022 року під процесуальним керівництвом прокурорів САП детективи НАБУ затримали народного депутата України VIII скликання за підозрою у пропозиції надання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі", - йдеться в повідомленні САП на сторінці у фейсбуці у вівторок.

За інформацією прокуратури, встановлено, що у жовтні 2022 року колишній народний обранець висловив пропозицію щодо надання EUR22 млн неправомірної вигоди міському голові міста Дніпра за вчинення ним дій, направлених на сприяння укладанню Європейським банком реконструкції та розвитку з підконтрольною колишньому народному депутату України групою підприємств контракту на будівництво метрополітену в Дніпрі поза конкурсною процедурою.

"Наразі колишнього народного депутата України затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання повідомлення зазначеній особі про підозру та, відповідно, обрання запобіжного заходу", - наголошується в повідомленні.

У повідомленні не зазначено імені колишнього народного депутата, як стало відомо агентству, йдеться про Максима Микитаса.