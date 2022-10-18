Заступник голови ОП Тимошенко попередив про відключення у Києві та Дніпрі через ранкові обстріли

Російські війська вранці у вівторок обстріляли об'єкти енергозабезпечення столиці, випустивши по них три ракети, внаслідок чого деякі райони залишилися без води та світла, повідомив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко на брифінгу у вівторок.

За його словами, у Києві пошкоджено два об'єкти критичної інфраструктури, спостерігаються перебої із постачанням світла у Деснянському районі та водопостачання Лівого берега столиці. Крім того, без світла залишилися понад 2 тис. мешканців у Броварському та Вишгородському районах Київської області.

Крім того, заступник голови ОП додав, що внаслідок російських обстрілів у Дніпрі пошкоджено об'єкт енергозабезпечення. Ситуація залишається критичною, тому в місті буде обмежено використання вуличного освітлення, а місцева влада просить городян знизити навантаження на енергосистему після 17:00.

Як зазначив Тимошенко, комунальники працюють над відновленням резервного живлення.

Заступник голови ОП також повідомив, що в Харківській області енергетики частково відновили електропостачання понад 7,7 тис. споживачів Вовчанська та прилеглих населених пунктів. Крім цього, заживлено 1,5 тис. споживачів Куп'янського району, триває відновлення електропостачання мешканців Ізюму та прилеглих населених пунктів.

За словами Тимошенка, в Ізюмі та районі газовики завершили обстеження мереж, минулої доби відновлено газопостачання 556 абонентів цього районного центру.

Водночас вода до Вовчанська наразі подається за графіком. У сел. Білий Колодязь та Ольча водопостачання та водовідведення відновлені повністю, додав заступник голови ОП.