Інтерфакс-Україна

Економіка

19:51 28.03.2025

Schneider Electric та мережа ОККО обладнали ДБЖ понад 70% АЗК

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Schneider Electric та мережа ОККО обладнали ДБЖ понад 70% АЗК

Компанія Schneider Electric та мережа АЗК "ОККО" встановили в 2022-2024 роках джерела безперебійного живлення (ДБЖ) з потужними акумуляторам на 290 з 410 АЗК мережі, а в 2025 році планується дообладнати такими ж ДБЖ ще 50 її АЗК.

Як зазначено у релізі Schneider Electric, це масштабний проєкт із безперебійного електрозабезпечення та надійності інфраструктури мережі АЗК.

У компанії пояснили, що обладнання, яке обрала ОККО, розраховане на захист електроживлення в найбільш нестабільних умовах. Там уточнили, що літій-іонні ДБЖ Schneider Electric мають тривалий термін експлуатації без заміни акумуляторів (до 12-15 років), тривалий час автономії при своїх компактних габаритах, простоті в обслуговуванні.

"Ще до масштабних блекаутів ОККО розпочала реалізацію плану модернізації корпоративної мережі передачі даних. Ми розуміли, що потребуємо ефективного обладнання, яке забезпечить безперебійність роботи всіх "життєвих" систем АЗК – кас, паливороздавальних колонок, обладнання, що забезпечує Wi-Fi та інші клієнтські сервіси. Рішення від Schneider Electric забезпечило потрібний нам результат", – зазначив CIO ОККО Сергій Лесько.

Він додав, що, незалежно від відключень електроенергії на АЗК ОККО, клієнти не зіткнуться з затримкою у розрахунку або відсутністю Wi-Fi.

"Schneider Electric має глибокий досвід у технологіях і практиках, які можуть підвищити енергоефективність і сталість, розуміє та ретельно вивчає специфічні потреби кожного українського замовника. В рамках цього проєкту наш клієнт отримав безперебійне електроживлення АЗК аж до 5 годин, а також збереження критично-важливих даних й цілодобовий контроль стану мережі ДБЖ", – зазначив керівник підрозділу Secure Power Schneider Electric в Україні, Чехії та Словаччині Володимир Дохленко.

Як повідомлялося, "Schneider Electric Україна" – багатофункціональне підприємство, що включає комерційні підрозділи в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Миколаєві, склад обладнання та комплектуючих у Києві, центр сервісно-інформаційної підтримки, конструкторське бюро, авторизовані навчальні центри та службу підтримки. В компанії працює близько 100 співробітників, і вона також має розгалужену мережу дистриб'юторів, магазинів і спеціалізованих партнерів по всій Україні.

Згідно із даними YouControl, за січень-вересень 2024 року "Schneider Electric Україна" збільшила виручку на 12,7% – до 1 млрд 352,24 млн грн, тоді як її чистий прибуток скоротився вдвічі – до 154,56 млн грн.

Теги: #енергозабезпечення #азк

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