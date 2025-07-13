Інтерфакс-Україна
Події
21:02 13.07.2025

Близько 9,5 тис. точок обліку у Харківській області залишаються знеструмленими внаслідок негоди

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Близько 9,5 тис. точок обліку у Харківській області залишаються знеструмленими внаслідок негоди

Енергетики продовжують усувати наслідки суботньої негоди в Харкові і області, повідомляють у телеграм-каналі "Харківобленерго".

"За оперативною інформацією, внаслідок негоди було знеструмлено біля 80 тисяч точок обліку...Перш за все, енергетики забезпечили стале електропостачання обʼєктів критичної інфраструктури та громадського електротранспорту. Зараз ще залишаються знеструмленими 4,5 тисяч точок обліку в Харкові та близько 5 тисяч в районах Харківської області!, - повідомляє  АТ "Харківобленерго" у Телеграм.

Ліквідацією пошкоджень в електричних мережах займаються понад 70 ремонтних бригад.

 

Теги: #енергозабезпечення #харківська_область

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