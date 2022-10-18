Події

15:08 18.10.2022

Влада Києва не виключає віялових відключень електроенергії у вівторок - Поворозник

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Влада Києва не виключає віялових відключень електроенергії у вівторок - Поворозник

Влада Києва наразі не виключає проведення віялових відключень електроенергії в українській столиці у вівторок, повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

"Щодо віялових відключень, вони наразі можливі. "Укренерго" каже, що такий варіант не виключається", - сказав він на брифінгу у вівторок.

Поворозник зазначив, що залишається необхідність зниження споживання електрики та води у столиці.

Теги: #київ #електроенергія

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