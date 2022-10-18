П'ять суден доставлять українське продовольство до Франції, Італії, Туреччини, Пакистану, Лівії та Тунісу

Із українських портів у понеділок вийшли п'ять суден із понад 122 тис. тонн продовольства, отримавши дозвіл від спільного координаційного центру (СКЦ).

"17 жовтня українські порти залишили шість суден, вони перевозять загалом 122 315 тонн зерна та іншої продукції АПК у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні СКЦ.

Судно Chola Treasure (61 815 тонн ріпаку) прямує до Пакистану, судно New Liberty (25 тис. тонн ячменю) - до Лівії, судно Global Aglaia (22 тис. тонн соняшникового насіння) - до Франції.

Суховантаж Admiral доставить до Туреччини 7,3 тис. тонн ячменю, суховантаж Gen.Polad Hashimov - 4 тис. тонн соняшникової олії до Італії та 2,2 тис. тонн соєвої олії до Тунісу.

У СКЦ зазначили, що "зерно, що надійшло до пункту призначення, може пройти переробку і потім бути переправлене в інші країни".

"Станом на 17 жовтня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 7 811 365 тонн. Загалом цієї миті було дозволено рух 711 суден - 361 на прибуття в українські порти та 350 на вихід із них", - зазначається у повідомленні.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання документа щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.