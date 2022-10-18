Події

07:14 18.10.2022

П'ять суден доставлять українське продовольство до Франції, Італії, Туреччини, Пакистану, Лівії та Тунісу

2 хв читати
П'ять суден доставлять українське продовольство до Франції, Італії, Туреччини, Пакистану, Лівії та Тунісу

Із українських портів у понеділок вийшли п'ять суден із понад 122 тис. тонн продовольства, отримавши дозвіл від спільного координаційного центру (СКЦ).

"17 жовтня українські порти залишили шість суден, вони перевозять загалом 122 315 тонн зерна та іншої продукції АПК у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні СКЦ.

Судно Chola Treasure (61 815 тонн ріпаку) прямує до Пакистану, судно New Liberty (25 тис. тонн ячменю) - до Лівії, судно Global Aglaia (22 тис. тонн соняшникового насіння) - до Франції.

Суховантаж Admiral доставить до Туреччини 7,3 тис. тонн ячменю, суховантаж Gen.Polad Hashimov - 4 тис. тонн соняшникової олії до Італії та 2,2 тис. тонн соєвої олії до Тунісу.

У СКЦ зазначили, що "зерно, що надійшло до пункту призначення, може пройти переробку і потім бути переправлене в інші країни".

"Станом на 17 жовтня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 7 811 365 тонн. Загалом цієї миті було дозволено рух 711 суден - 361 на прибуття в українські порти та 350 на вихід із них", - зазначається у повідомленні.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання документа щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.

 

 

Теги: #оон #судно #україна #продовольство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:16 18.10.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 6306 цивільних, ще 9602 поранено

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6306 цивільних, ще 9602 поранено

13:51 17.10.2022
ЄС збільшує військову допомогу Україні до 3,1 млрд євро і запускає військову навчальну місію - Боррель

ЄС збільшує військову допомогу Україні до 3,1 млрд євро і запускає військову навчальну місію - Боррель

20:28 16.10.2022
З України після 24 лютого до Ізраїлю виїхало 13 тис. євреїв, із РФ - 26 тис.

З України після 24 лютого до Ізраїлю виїхало 13 тис. євреїв, із РФ - 26 тис.

19:32 16.10.2022
Бундесвер планує навчити 5 тис. українських військових

Бундесвер планує навчити 5 тис. українських військових

06:58 16.10.2022
В ООН висловили надію на продовження та розширення стамбульської зернової угоди

В ООН висловили надію на продовження та розширення стамбульської зернової угоди

18:55 15.10.2022
Єврокомісія надасть конкретний план фінансування України найближчими тижнями – віцепрезидент

Єврокомісія надасть конкретний план фінансування України найближчими тижнями – віцепрезидент

11:37 15.10.2022
Саудівська Аравія виділить Україні $400 млн гуманітарної допомоги

Саудівська Аравія виділить Україні $400 млн гуманітарної допомоги

08:42 15.10.2022
Байден доручив Держдепу використати до $725 млн на військову допомогу Україні

Байден доручив Держдепу використати до $725 млн на військову допомогу Україні

07:18 15.10.2022
Три суховантажі доставлять пшеницю та кукурудзу до Іспанії, Тунісу та Алжиру

Три суховантажі доставлять пшеницю та кукурудзу до Іспанії, Тунісу та Алжиру

07:12 15.10.2022
Блінкен розпорядився про скорочення озброєнь та обладнання на суму $725 млн для допомоги Україні

Блінкен розпорядився про скорочення озброєнь та обладнання на суму $725 млн для допомоги Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили ЗСУ збили 8 Shahed-136 і дві крилаті ракети "Калібр"

Зеленський подякував усім причетним до обміну та повернення на батьківщину 108 українок

Перемога над російським терором змусить Росію думати про мир

Черговий масштабний обмін: ми звільнили з полону 108 жінок - Єрмак

Окупанти завдали 9 ракетних та 39 авіаударів по Україні на добу, постраждали понад 25 міст і сіл - Генштаб

ОСТАННЄ

Італія надала Україні новий пакет військової допомоги

Держрада Франції оштрафувала французьку державу на 20 млн євро за брудне атмосферне повітря

ВИБУХИ У ПІВНІЧНІЙ ЧАСТИНІ КРИВОГО РОГУ – ВІЛКУЛ

Повітряні сили ЗСУ збили 8 Shahed-136 і дві крилаті ракети "Калібр"

Зеленський подякував усім причетним до обміну та повернення на батьківщину 108 українок

18 жовтня: Цей день в Україні та в світі

Перемога над російським терором змусить Росію думати про мир

Уповноважений з прав людини Ради Лубінець зустрівся з омбудсменом РФ

ЗАЕС підключено до резервної лінії електропередач після нетривалої роботи на дизель-генераторах

Зеленський привітав Крістерсона з обранням прем'єр-міністром Швеції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА