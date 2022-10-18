Держрада Франції оштрафувала французьку державу на 20 млн євро за брудне атмосферне повітря

Вища судова інстанція Франції з адміністративних справ - Державна рада - присудила французькій державі штраф у 20 млн євро за недотримання допустимого рівня забруднення повітря, повідомляє в понеділок газета Le Figaro.

"Ліміти забруднення повітря діоксидом азоту, які повинні дотримуватися з 2010 року, як і раніше перевищені в кількох районах Франції, особливо в міських зонах Парижа, Ліону та Марселя. На сьогодні заходи, які вживає держава, не гарантують, що якість повітря покращиться таким чином , щоб порогові значення забруднення були дотримані у найкоротший термін", - цитує видання постанову Держради.

Штраф накладається за період з 12 липня 2021 року до 12 липня 2022 року. У серпні 2021 року державі вже присуджували за перше півріччя штраф у 10 млн євро за те, що його структури боротьби проти забруднення не були достатньо посилені.

Забруднення, заподіяне, зокрема, автомобільним трафіком, є серйозним викликом для охорони здоров'я, пише Le Figaro. "Смертність, що викликається забрудненням атмосферного повітря, як і раніше, містить значні ризики у Франції: щороку 40 тис. смертей пов'язані з дрібнодисперсними частинками", - наводить видання висновок Національного агентства громадської охорони здоров'я.

Кошти від штрафів будуть направлені головним чином державним органам, які борються із забрудненням повітря, для посилення їх можливостей, а 50 тис. євро пожертвують асоціації "Друзі Землі", яка спочатку звернулася до Державної ради у 2017 році.