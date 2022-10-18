Зеленський подякував усім причетним до обміну та повернення на батьківщину 108 українок

Президент України Володимир Зеленський подякував усім причетним до обміну, що відбувся в понеділок, у результаті якого додому було повернуто 108 українок.

"Завершився черговий етап звільнення наших людей із російського полону: вдалося повернути 108 українок – офіцерів, сержантів, пересічних. Армія, ВМС, тероборона, Нацгвардія, прикордонниці. 96 – військовослужбовці, з них 37 евакуйовані з "Азовсталі". 12 – цивільні", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

За його словами, "є серед звільнених і ті, кого захопили в полон ще задовго до повномасштабної війни. Ми ні про кого з наших не забуваємо – усіх маємо повернути. І повернемо".

"Я дякую всім причетним за цей успіх, а також дякую всім тим, хто поповнює наш обмінний фонд, хто забезпечує взяття ворогів у полон. Чим більше російських полонених у нас буде, тим швидше ми зможемо звільнити наших героїв", - наголосив президент.