Німеччина посилила вимоги до видачі віз російським туристам

Росіянам, які планують поїздку до Німеччини, для оформлення шенгенської візи тепер потрібна виписка з банку, чинного в країнах-членах Євросоюзу, повідомляється на сайті візового оператора країни VisaMetric.

"Необхідно надати доказ наявності фінансових коштів на час перебування на території держав-членів Шенгенської угоди. До розгляду можуть бути прийняті лише актуальні виписки, видані на ім'я заявника з банку, що піддається перевірці, чинного в країнах-членах ЄС", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у VisaMetric, документ має містити інформацію про поточну суму коштів на рахунку (рахунках). Заявник повинен надати відповідні виписки з банківського рахунку протягом останніх трьох місяців.

Крім того, мандрівникам знадобиться підтвердження зайнятості, навчання або регулярних джерел доходу, якщо є пенсія, то довідки про її виплату.

"Також потрібні й інші можливі докази наміру повернутися до Російської Федерації: доказ володіння нерухомістю в Росії, одним або декількома транспортними засобами, наявність близьких родичів (дружина, діти та батьки), які мешкають в РФ (свідоцтво про шлюб або народження)", - пояснює візовий оператор.

Раніше на сайтах візових центрів Німеччини, Словенії, Мальти з'явилася інформація, що поліс медичного страхування, який входить до пакета документів на отримання Шенгена, тепер має бути виданий іноземними компаніями. Німеччина потребує страховки, оформленої в ЄС.