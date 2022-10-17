Кулеба закликав країни ЄС прискорити надання Україні систем ППО
Для протидії нападам РФ на цивільне населення та критичну енергетичну інфраструктуру Європейський Союз має прискорити надання Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також забезпечити сталість постачання ракет і боєприпасів до них, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні Ради ЄС із закордонних справ.
Як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, у своєму виступі Кулеба нагадав, що минулого понеділка Україна вже зазнала масованого удару Росії по енергетичній інфраструктурі. Тоді понад сотню крилатих ракет і десятки різних безпілотників, зокрема "Шахіди" іранського виробництва, були запущені на усіх напрямках, включно з Білоруссю, Каспійським регіоном та Чорним морем.
"Це був напад не лише на Україну, а й на європейську енергетичну безпеку в цілому. Адже Україна зазвичай постачає електроенергію до ЄС. Зараз ми змушені призупинити експорт електроенергії та навіть обмежити споживання у домогосподарствах України. Цей напад слід розглядати як частину ширшої стратегії енергетичного тероризму Росії. У нас є дані про те, що Путін готується завдати ударів проти енергетичної інфраструктури, яка транспортує російський газ до Європи: української газотранспортної системи та "Турецького потоку", його розрахунок полягає в тому, що тоді ЄС не матиме іншого вибору, окрім як запустити "Північний потік-2" та скасувати частину санкцій", - попередив міністр.
Кулеба наголосив, що єдиний спосіб запобігти цьому сценарію полягає в тому, щоб держави ЄС уже зараз зайняли тверду позицію і донесли Росії: зняття санкцій і запуску "Північного потоку-2" не буде за жодних умов.
Глава МЗС України зазначив, що зброя, санкції та відповідальність Росії за злочини залишаються трьома ключовими шляхами до відновлення миру, зміцнення безпеки та стабільності в Європі, а отже ЄС має бути єдиним, стійким і дієвим.