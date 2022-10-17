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18:49 17.10.2022

Черговий масштабний обмін: ми звільнили з полону 108 жінок - Єрмак

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Черговий масштабний обмін: ми звільнили з полону 108 жінок - Єрмак

У понеділок, 17 жовтня, відбувся черговий масштабний обмін полоненими між Україною та РФ, під час якого вдалося звільнити 108 жінок, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. 37 евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів, 85 – рядових та сержантів. З них – 35 захисниць із ЗСУ, 32 – ВМС, 12 – ТРО, 8 – НГУ, включно з 2 з "Азова", 5 – ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних. Серед звільнених були дівчата, незаконно ув'язнені в ОРДЛО, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

Він зазначив, що звільнені з ОРДЛО перебували в ув'язнені з 2019 року за обвинуваченнями у "шпигунстві" і "тероризмі".

"Зараз усі дівчата будуть проходити медичний огляд, реабілітацію. Будуть обіймати рідних, своїх дітей, відновлюватись. Дякую за чудову роботу Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими і всім причетним", - додав Єрмак.

 

Теги: #полонені #обмін #єрмак

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