Спільне угруповання РФ та Білорусі проведе навчання з бойовими стрільбами та пусками зенітних керованих ракет

Навчання з бойовими стрільбами та пусками зенітних керованих ракет буде проведено в рамках розгортання спільного регіонального угруповання військ Росії та Білорусі, повідомив начальник департаменту міжнародного військового співробітництва – помічник міністра оборони Білорусі з питань міжнародного військового співробітництва Валерій Ревенко.

"Військові частини (РФ - ІФ-У) зі складу з'єднань планується розмістити на чотирьох полігонах Республіки Білорусь у східній та центральній частині країни, після чого вони розпочнуть заходи бойової підготовки", - сказав Ревенко на брифінгу для військових дипломатів, акредитованих при міністерстві оборони Білорусі в понеділок. Його виступ цитує пресслужба Міноборони Білорусі. "Основним змістом будуть тактичні навчання, зокрема з бойовими стрільбами та пусками зенітних керованих ракет, тактико-спеціальні заняття з відпрацюванням питань інженерного обладнання рубежів", - повідомив Ревенко.

"Склад російської частини угруповання, терміни і райони розгортання можуть уточнюватися і визначаються з огляду на обстановку, що складається", - зазначив він.

За його словами, "у рамках створення угруповання на територію Білорусі прибуває одне механізоване з'єднання Західного військового округу Збройних сил РФ". Це до 9 тис. осіб особового складу, близько 170 танків, до 200 бойових броньованих машин та до 100 гармат і мінометів калібром понад 100 мм, сказав він.