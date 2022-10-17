Росія доставить у Білорусь кілька сотень танків, броньованих машин, гармат і мінометів у рамках розгортання спільного угруповання військ

Майже 470 танків, бойових броньованих машин артилерійських гармат і мінометів прибудуть до Білорусі з Росії в рамках розгортання спільного угруповання військ, повідомив начальник департаменту міжнародного військового співробітництва - помічник міністра оборони Білорусі з питань міжнародного військового співробітництва Валерій Ревенко.

"Загальна чисельність для прибуття в РБ становитиме до 9000 о/с, близько 170 танків, до 200 ББМ і до 100 гармат і мінометів калібром понад 100 мм", - написав Ревенко в понеділок у своєму твіттері.