Іран несе пряму відповідальність за вбивства українських громадян - Подоляк

Іран несе пряму відповідальність за вбивства українських громадян внаслідок інфраструктурних атак дронами-камікадзе іранського виробництва, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Іран прямо відповідальний за вбивства українців. Країна, що пригнічує власний народ, тепер передає ru-монстрам зброю для масових убивств у центрі Європи. Ось що означає незакінчена справа і поступки тоталітаризму. Той випадок, коли санкцій вже точно замало...", - написав Подоляк у твіттері.

Як повідомлялося, вранці у Києві у житловому будинку стався вибух після атаки дронами-камікадзе іранського виробництва. Станом на 16:00 з-під завалів зруйнованого будинку було вилучено тіла чотирьох загиблих, іще 19 поранені.