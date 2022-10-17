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17:00 17.10.2022

Голова Нацполіції: Номери збитих дронів не можна показувати, щоб приховати від ворога інформацію про успішність або неспішність влучення в ціль

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Голова Нацполіції: Номери збитих дронів не можна показувати, щоб приховати від ворога інформацію про успішність або неспішність влучення в ціль

Голова Національної поліції України Ігор Клименко розповів про обставини збиття поліцейськими у понеділок у Києві ворожого дрона-камікадзе, попросив українців не робити цього за власною ініціативою та не фотографувати номери збитих дронів.

В ефірі національного телемарафону в понеділок Клименко повідомив, що один із дронів ворога був збитий у Києві поліцейськими – співробітниками патрульної поліції, уповноваженим карного розшуку та спецназівцем.

Голова Нацполіції зазначив, що поліцейські збили дрон на перехресті вулиць, де не було житлових будинків. "Падіння дрону після того, як його підбивають, може призвести до якихось невиправданих жертв", - додав голова Нацполіції.

Говорячи про ініціативу українців долучитися до збиття ворожих дронів, голова Нацполіції зазначив: "Є сили безпеки та оборони, які навчені цьому, вміють стріляти. Як поліцейські сьогодні вели вогонь - вони перебували вздовж вулиці та стріляли по об'єкту, вогонь вели прицільно з автоматичної зброї. Хочу попросити наших громадян: у таких випадках краще сховатися... Поліцейських та військових достатньо, і в них достатньо досвіду, щоб перекривати у таких випадках повітряні цілі".

За словами Клименка, після першого вибуху у понеділок у столиці 20 патрулів поліції прибули на місце скоєння цього воєнного злочину. "Вони повністю оточили район. Поруч розміщується залізничний вокзал, автовокзал і багато людей на вулицях. Основним завданням поліції було максимально звільнити вулиці від людей, ми людей відводили до найближчих укриттів. Це зробили для того, щоб гарантувати безпеку наших громадян і щоб підрозділи ДСНС могли вільно під'їхати для гасіння пожежі", - розповів голова Нацполіції.

Клименко також наголосив, що номери дронів-камікадзе не можна публікувати на фотографіях та відео.

"Ворог випускає такі дрони по відповідних об'єктах і знатиме, куди і який дрон влучив. Тому максимально ці номери мають бути закриті, щоб ми могли приховати від ворога інформацію про успішність або неуспішність влучення в ціль", - пояснив він.

Теги: #клименко #нацполіція #дрони

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