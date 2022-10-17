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16:21 17.10.2022

Заступниця глави Міноборони Маляр просить громадян уникати несвідомого поширення розвідувальної інформації

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Заступниця глави Міноборони Маляр просить громадян уникати несвідомого поширення розвідувальної інформації

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, говорячи про сьогоднішню атаку дронів-камікадзе, закликала громадян уникати несвідомого поширення розвідувальної інформації, оскільки окупанти можуть використовувати її у своїх цілях.

"Сьогодні Україну знову було атаковано іранськими дронами-камікадзе. Згодом деякі користувачі соцмереж виклали фото уламків збитих "Шахедів". Нібито нічого страшного немає – ми пишаємось роботою нашої ППО. Але. Ми маємо потроху вчитися мислити по-воєнному. І думати трішки наперед", - наводить слова Маляр пресслужба Міноборони України. За словами заступниці міністра, публікація фотографій збитих дронів може нашкодити, оскільки у разі, якщо на фото видно бортовий номер ворожого безпілотника, то з цієї інформації противник може отримати "важливий для нього висновок – чи долетів певний апарат до цілі".

"Більше того, ворожі ЗМІ можуть цей факт використати у пропагандистських цілях. Ну і так само дотримуймося старого правила – не робити на фото прив’язки до місцевості. Тобто, щоб не було зрозуміло, де саме ви зняли збитий дрон. Тому – уникаймо несвідомого поширення розвідувальної інформації", - наголосила Маляр.

Вона додала, що деякі користувачі соцмереж вже "підкоригували свої вранішні дописи, і на фото з рештками збитих дронів замалювали номери "Шахедів".

"Звісно, що фейсбук-сторінка чи телеграм-канал відомого блогера може стати ще й поганим прикладом для інших пересічних дописувачів. Тому будьмо пильні і не даваймо ворогу те, на що він активно полює", - підсумувала вона.

 

Теги: #міноборони

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