Події

16:06 17.10.2022

Під завалами житлового будинку в Києві виявили тіло 4-го загиблого, пошуково-рятувальні роботи тривають - Кличко

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Під завалами житлового будинку в Києві виявили тіло 4-го загиблого, пошуково-рятувальні роботи тривають - Кличко

Під завалами житлового будинку в Шевченківському районі Києва рятувальники виявили тіло четвертого загиблого, пошуково-рятувальні роботи тривають, під завалами можуть бути ще люди, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Уже четверо загиблих під завалами будинку в Шевченківському районі столиці, в який влучив російський дрон-терорист. Рятувальники виявили та дістали ще одне тіло - загиблого чоловіка. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами можуть бути ще люди", - написав він у телеграм-каналі.

Госпіталізовано трьох постраждалих, двоє з них – працівники ДСНС.

 

Теги: #кличко #київ #жертви

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