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14:29 17.10.2022

Демократії та найяскравіші уми світу мають об'єднатися, щоб відбити атаки РФ і перемогти зло, - Резніков

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Демократії та найяскравіші уми світу мають об'єднатися, щоб відбити атаки РФ і перемогти зло, - Резніков

Демократії та найяскравіші уми світу мають об'єднатися, щоб відбити атаки РФ по Україні та перемогти зло, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Росія та Іран об'єдналися, щоб сіяти терор і смерть. Shahed-136 - це лише один із їхніх інструментів, поряд із ракетами "Калібр", "Іскандер", "Х", безпілотниками Mojaher-6, Fateh-110, Zolfaghar. Демократії і найяскравіші уми світу мають об'єднатися, щоб відбити ці атаки та перемогти зло", - написав Резніков у Twitter у понеділок.

 

Теги: #міноборони #резніков

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