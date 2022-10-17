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13:57 17.10.2022

Кулеба закликав ЄС запровадити санкції проти Ірану за надання РФ дронів

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Кулеба закликав ЄС запровадити санкції проти Ірану за надання РФ дронів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Ради міністрів закордонних справ країн ЄС та запросив додаткову протиповітряну оборону, постачання боєприпасів для України, а також закликав ЄС запровадити санкції проти Ірану за надання Росії дронів.

"Я, ймовірно, перший міністр закордонних справ, який звернувся до Ради міністрів закордонних справ країн ЄС із бомбосховища через сирену повітряної тривоги. Запитав додаткову протиповітряну оборону та постачання боєприпасів. Закликав ЄС запровадити санкції проти Ірану за надання Росії дронів. Дев'ятий пакет санкцій ЄС щодо Росії має бути сильним", - написав Кулеба у твіттері у понеділок.

Теги: #єс #іран #кулеба

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