ЄС збільшує військову допомогу Україні до 3,1 млрд євро і запускає військову навчальну місію - Боррель

ЄС збільшує військову допомогу Україні до 3,1 млрд євро та запускає військову навчальну місію, повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Поки Дмитро Кулеба звертається до ради міністрів закордонних справ країн ЄС із бомбосховища, ми збільшуємо військову допомогу ЄС до 3,1 млрд євро і запускаємо військову навчальну місію ЄС для України. Останні невибіркові атаки Росії не похитнуть нашої рішучості підтримувати Україну, а лише зміцнять її", - написав Боррель у твіттері у понеділок.