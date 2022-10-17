Події

13:08 17.10.2022

Глава МВС закликає українців не стріляти по дронах – це роблять військові та поліцейські

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Глава МВС закликає українців не стріляти по дронах – це роблять військові та поліцейські

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський закликає українців не стріляти по ворожих дронах-камікадзе у житлових кварталах, оскільки це може призвести до гірших наслідків, ніж від самого дрону.

В ефірі національного телемарафону глава МВС повідомив, що в центрі Києва справді було збито дрон зі стрілецької зброї.

"Але фактично ймовірність збиття є надзвичайно малою, а небезпека, коли недосвідчена людина стрілятиме (по дрону - ІФ), перевищує ймовірність збити", - наголосив він.

У цьому контексті міністр закликав: "Тому я, користуючись можливістю, хочу звернутися до городян, до тих, хто володіє зброєю, – з пістолета, з карабіну не слід стріляти між багатоповерховими будинками. Тому що це може призвести до травмування та біди більшої… Поліцейські в центрі справді відкривали вогонь, бо бачили, що дрони один за одним пролітали. Один із дронів справді було збито".

Теги: #заклик #дрони #монастирський

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