Події

13:03 17.10.2022

У вівторок в Україні буде тепло, у середу очікуються дощі, у четвер суттєво похолодає

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У вівторок в Україні буде тепло, у середу очікуються дощі, у четвер суттєво похолодає

В Україні у вівторок, 18 жовтня, без опадів, у середу, 19 жовтня, у західних, північних, удень і в центральних та Харківській областях очікуються дощі, повідомив Укргідрометцентр.

18 жовтня без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° до 1° морозу, у західних, північних областях та на узбережжі морів 4-9° тепла, вдень в Україні 15-20°.

У Києві 18 жовтня без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 17-19°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 18 жовтня найвища температура вдень була 23,1° у 2018 році, найнижча вночі -5,3° у 1976 році.

У середу, 19 жовтня, у західних, північних, удень і в центральних та Харківській областях дощі, на решті території без опадів; температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°, на півдні країни до 21°; у західних та північних областях вночі 6-11°, вдень 10-15°.

20 жовтня – дощі, вдень у західних областях без опадів; температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°; у південній та східній частині країни вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°; у Карпатах уночі мокрий сніг, удень без опадів, температура доба близько 0°.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, 19 жовтня в Україні, крім південної частини, 20 жовтня, крім східних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві у середу, 19 жовтня, часом дощ (вдень 20 жовтня місцями). Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

У Києві температура 19 жовтня вночі 9-11°, вдень 13-15°; 20 жовтня вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.

Теги: #погода #прогноз

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