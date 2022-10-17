Усі навчальні заклади у Києві перейшли на дистанційний режим, повітряна тривога триває

У Києві, який вранці у понеділок атакували дрони-камікадзе, усі навчальні заклади перейшли на дистанційний режим.

"Усі столичні навчальні заклади перейшли на дистанційний режим, оскільки повітряна тривога була оголошена до початку навчального процесу", - йдеться у повідомленні Київської держадміністрації у телеграм-каналі.

Раніше мер Віталій Кличко повідомив про кілька вибухів у Шевченківському районі столиці у понеділок.

Кличко також опублікував уламок одного із дронів-камікадзе, які сьогодні вранці атакували Київ.

У Києві триває повітряна тривога.