Події

08:31 17.10.2022

Кличко: Ще два вибухи у Шевченківському районі Києва

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Кличко: Ще два вибухи у Шевченківському районі Києва

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про ще два вибухи у столиці вранці у понеділок.

"Ще два вибухи у Шевченківському районі. Залишайтеся в укриттях!", - написав він у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #рф #київ #вибухи

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