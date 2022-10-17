Кличко: Ще два вибухи у Шевченківському районі Києва
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про ще два вибухи у столиці вранці у понеділок.
"Ще два вибухи у Шевченківському районі. Залишайтеся в укриттях!", - написав він у телеграм-каналі.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про ще два вибухи у столиці вранці у понеділок.
"Ще два вибухи у Шевченківському районі. Залишайтеся в укриттях!", - написав він у телеграм-каналі.
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