Кличко: Ще два вибухи у Шевченківському районі Києва

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про ще два вибухи у столиці вранці у понеділок.

"Ще два вибухи у Шевченківському районі. Залишайтеся в укриттях!", - написав він у телеграм-каналі.