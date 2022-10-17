Країни НАТО розпочинають навчання з ядерного стримування із використанням стратегічних бомбардувальників ВПС США

ВПС країн-членів НАТО в понеділок розпочинають щорічні навчання Steadfast Noon ("Стійкий полудень") із ядерного стримування, повідомляє Північноатлантичний альянс.

В авіаційних навчаннях, які проходитимуть над територіями Бельгії, Великої Британії та акваторією Північного моря і триватимуть до 30 жовтня, буде задіяно 60 літаків із 14 країн НАТО. ВПС США з цією метою направлять до Європи групу стратегічних бомбардувальників B-52H, здатних нести ядерну зброю.

При цьому в НАТО заявили, що навчання є плановими, не пов'язаними із поточними світовими подіями і бойова зброя на літаках не використовуватиметься.

За даними Федерації американських учених, США мають у своєму розпорядженні на базах у Європі та Туреччині арсенал зі 100 ядерних авіабомб.

Ядерні авіабомби B61-3 зі змінною потужністю 0,3, 1,5, 60 або 170 кілотонн і B61-4 зі змінною потужністю 0,3, 1,5, 10 або 45 кілотонн розміщені в підземних складах на авіабазах в Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Італії та Туреччині.

Зокрема, на авіабазах у Бюхелі у Рейнланд-Пфальці (Німеччина), Кляйне-Брогель (Бельгія), Волкель (Нідерланди), Авіано (Італія) та Інджирлік (Туреччина) під наглядом американських військових зберігається по 20 ядерних авіабомб.

Авіабомби можуть використовуватися тактичними винищувачами-бомбардувальниками F-15E, F-16C/D та Tornado.

Ці авіабомби планується замінити на нові варіанти – B61-12 (з потужністю 0,3, 1,5, 10 або 50 кілотонн). 2015 року ця модифікація без боєзаряду пройшла випробування в американському штаті Невада.

Особливість нової авіабомби, здатної замінити старі моделі, полягає у хвостовому оперенні. Воно робить бомбу керованою і точнішою, що дозволяє не спускати її з парашутом, а скидати заряд із літака, що летить на великій висоті, після чого бомба автономно планує у бік цілі багато кілометрів, у разі потреби "підрулює" до неї.