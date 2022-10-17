На Дніпропетровщині окупанти вдарили ракетами по об'єкту енергетичної інфраструктури

На Дніпропетровщині окупанти вдарили ракетами по об'єкту енергетичної інфраструктури, там зараз пожежа, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни всю ніч атакували область ракетами, "Градами" та важкою артилерією. Три ворожі ракети силами нашої ППО знищено. Одна ракета вдарила по об'єкту енергетичної інфраструктури. Там сильна пожежа. На місці прильоту працюють усі служби", - написав він у телеграм-каналі вранці у понеділок.

Він також повідомив, що Нікопольський район російські окупаційні війська накрили вогнем із "Градів" та важкої артилерії. Туди прилетіло понад 30 ворожих снарядів.

А в Марганецькій та Червоногригорівській ОТГ, за словами голови ОВА, пошкоджено будинки. Попередньо люди не постраждали.