У МЗС пояснили ситуацію із "виїздом" сербського посольства з України

У Міністерстві закордонних справ України пояснили ситуацію з нібито виїздом сербського посольства з України, назвавши це дезінформацією.

"Росія запустила дезу про закриття посольства Сербії в Києві. Деякі українські ЗМІ зробили її новиною. Насправді сербське посольство виїхало із України на початку березня і відтоді не поверталося", - повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що співробітники дипломатичної місії працюють з Белграда.

"Всім давно відома мораль: не підхоплюйте наосліп "новини" з російських медіа. Спочатку перевіряйте в офіційних джерелах", - підсумував він.