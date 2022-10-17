Події

07:21 17.10.2022

Єрмак: Україні необхідно ще більше засобів ППО для захисту неба

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Єрмак: Україні необхідно ще більше засобів ППО для захисту неба

Україні необхідно ще більше засобів протиповітряної оборони для захисту неба, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вибухи у Києві. Столицю атакували дронами-камікадзе. росіяни думають, що їм це допоможе, але такі дії схожі на агонію", - написав він у телеграм-каналі відразу після повідомлення про атаку дронів-камікадзе в столиці.

"Нам потрібно більше систем ППО і якомога швидше. В нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба і знищення ворога. Так і буде", - наголосив він.

 

 

 

Теги: #захист #небо #ппо

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