Єрмак: Україні необхідно ще більше засобів ППО для захисту неба

Україні необхідно ще більше засобів протиповітряної оборони для захисту неба, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вибухи у Києві. Столицю атакували дронами-камікадзе. росіяни думають, що їм це допоможе, але такі дії схожі на агонію", - написав він у телеграм-каналі відразу після повідомлення про атаку дронів-камікадзе в столиці.

"Нам потрібно більше систем ППО і якомога швидше. В нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба і знищення ворога. Так і буде", - наголосив він.