Події

22:00 16.10.2022

На Сумщині без світла через обстріли залишився Шосткинський район

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На Сумщині без світла через обстріли залишився Шосткинський район

На Сумщині без світла в результаті обстрілів російських окупантів залишився Шосткинський район, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Внаслідок сьогоднішніх обстрілів з боку Росії знову маємо аварійні відключення в області. Поки не вистачає потужностей для Шосткинського району", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Він зазначив, що енергетики намагаються стабілізувати мережу, але для прискорення процесу необхідно обмежити споживання електроенергії сьогодні до кінця доби та завтра з 8 до 11 ранку.

 

 

 

Теги: #електроенергія #обстріли #сумська_область

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