Події

16:07 16.10.2022

Франція поставить Україні системи ППО Crotale

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Франція поставить Україні системи ППО Crotale

Франція передасть Україні зенітні ракетні комплекси (ЗРК) малої дальності Crotale, заявив голова французького Міноборони Себастьян Лекорню.

"Вони будуть особливо корисні в боротьбі з безпілотниками та повітряними бомбардуваннями", - наводить агентство Associated Press слова міністра.

Він нагадав, що Франція має 12 батарей цих ППО, але не уточнив, скільки з них направлять Україні. Також Лекорню сказав, що вибулі зі складу французьких збройних сил ЗРК Crotale змінять сучасніші системи ППО Mamba. Він пояснив, що згідно з планами Україна зможе розгорнути батареї Crotale за два місяці, протягом яких українські військові навчаться їх використовувати.

Крім того, міністр повідомив, що до 2 тис. українських військових пройдуть навчання у французьких військових частинах. Кілька тижнів їх навчатимуть ведення бою, використання французької техніки, навичок, пов'язаних із тилом та постачанням.

AP, у свою чергу, пояснює, що раніше військові Франції навчили українців використовувати самохідні артилерійські настанови (САУ) CAESAR, яких Париж поставив в Україну 18 штук.

Лекорню зазначив, що точаться дискусії щодо постачання ще шести САУ CAESAR, і, крім того, Париж вивчає український запит на постачання ракет для ударів по наземних цілях. Міністр пояснив, що французькі військові раніше розмістили замовлення на нові установки CAESAR замість переданих Україні.

Також Париж виділив EUR100 млн у фонд, які Україна може на власний розсуд витрачати на закупівлі чогось за умови, що постачальником буде Франція. Зокрема, надійшло замовлення французькій фірмі, яка постачає понтонні мости.

За словами Лекорню, французький оборонний бюджет сягне EUR44 млрд у 2023 році – максимального рівня з часів Другої світової війни. Міністр додав, що у 2017 році, коли розпочинався перший термін президентства Еммануеля Макрона, розмір оборонного бюджету становив EUR32,3 млрд.

Теги: #війна #франція #зрк

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