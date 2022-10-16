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11:52 16.10.2022

РФ вдається до масових насильницьких депортацій українців на тимчасово окупованих територіях – Інститут вивчення війни

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Російські окупанти здійснюють масові насильницькі депортації українського населення на тимчасово окупованих територіях України в рамках кампанії цілеспрямованої етнічної чистки, йдеться у звіті аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW)

"Російська влада може додатково брати участь у ширшій кампанії етнічної чистки шляхом депопуляції української території за допомогою депортації та заселення українських міст привезеними російськими громадянами", - йдеться у звіті.

У ньому також наголошується, що приватна російська військова компанія "Вагнера" і далі намагається утвердити свою перевагу над збройними силами РФ шляхом надання тим чи тим підрозділам російської армії військової техніки та спорядження від ПВК, що може бути "неявною критикою явної нездатності міноборони надати такі предмети першої необхідності своїм солдатам".

Аналітики повідомляють, що РФ, ймовірно, підписала новий контракт на постачання дронів з Іраном. Йдеться про БПЛА Arash-2, які нібито є більш швидкими та руйнівними, ніж безпілотники Shahed-136, які вже використовують росіяни.

Крім того, зазначено, що російські війська продовжували намагатися контратакувати українські позиції на захід від Кремінної. У свою чергу українська армія, за інформацією інституту, ймовірно, перейшла до чергового контрнаступу на півночі Херсонщини.

Також українські сили, ймовірно, завдали ударів по російських військових об'єктах, розташованих уздовж російських наземних комунікацій у Запорізькій області та на півдні Донецької області.

В інституті додають, що на тимчасово окупованих територіях України окупанти продовжують запроваджувати обмеження на пересування та здійснювати фільтраційні заходи.

Джерело: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-15

Теги: #війна #isw

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