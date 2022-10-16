Події

08:53 16.10.2022

У результаті обстрілів у Запорізькій області зруйновано дві школи, постраждалих немає

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У результаті обстрілів у Запорізькій області зруйновано дві школи, постраждалих немає

У результаті ворожих обстрілів у Пологівському районі Запорізької області зруйновано 2 школи, серед людей постраждалих немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Сьогодні вночі окупант поцілив двома ракетами в школу села Воздвижівка. Навчальний заклад зруйновано майже весь. Ще одна ракета влучила в місцевий парк. Руйнувань зазнали також приватні будинки навколо. Також ракетами зруйнована школа в селі Добропілля. Постраждалих немає", - написав Старух у телеграм-каналі в неділю вранці.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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