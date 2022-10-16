Події

06:52 16.10.2022

Крит постраждав від сильного шторму, є жертви та постраждалі

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Крит постраждав від сильного шторму, є жертви та постраждалі

У результаті потужного шторму, що обрушився на грецький острів Крит, кілька людей зникли безвісти, одна людина загинула, повідомило видання Kathimerini.

У низці районів річки вийшли з берегів та затопили дороги. Пожежники повідомляють, що дев'ять машин віднесло в море внаслідок шторму, у їхньому пошуку бере участь берегова охорона.

Через негоду закрився аеропорт "Нікос Казандзакіс", розташований за п'ять кілометрів від Іракліону. В адміністрації аеропорту повідомили, що поки що ніхто не може сказати, коли польоти відновляться.

У місті Сітія вісім туристів та охоронець були заблоковані через негоду в археологічному музеї.

Жителів сільськогосподарського плато Ласіті влада попросила не залишати будинки, поки шторм не пройде далі. У добре відомому туристам місті Ханія на заході острова влада повідомила про затоплені будинки.

 

 

Теги: #шторм #жертви #крит

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