Польща має намір закупити у Південної Кореї до 300 установок реактивної артилерії

Польща завершила переговори з Сеулом про придбання у Південної Кореї приблизно 300 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) K239 Chunmoo, повідомляє Defense news.

Очікується, що відповідний контракт підпишуть під час візиту голови польського Міноборони Маріуша Блащака до Сеула наступного тижня.

Міністр зазначав, що спочатку Варшава хотіла придбати у США 500 установок РСЗВ HIMARS, проте за нинішніх умов Польща закупить і HIMARS, і K239 Chunmoo. Очікується, що перші поставки південнокорейських РСЗВ до Польщі відбудуться у 2023 році.

"Крім цих установок ми також придбаємо дуже значну кількість ракет, як високоточних з дальністю польоту до 70 км, так і тактичних з дистанцією бою приблизно 300 км", - додав Блащак.

Вартість очікуваного правочину не розкривається.