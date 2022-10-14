У результаті денних ракетних ударів по Харківській області ніхто не постраждав

П'ять ракет випустили в п'ятницю вдень російські окупанти з Бєлгорода по Харківській області, внаслідок чого пошкоджено нежитлові приміщення в Харківському районі області, проте, за попередніми даними, люди не постраждали.

"Унаслідок денних ударів росіян зафіксовано пошкодження нежитлових приміщень у Харківському районі... За попередньою інформацією медиків, постраждалих немає", - написав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у телеграмі в п'ятницю.

За його словами, наразі на місцях ударів працюють профільні служби, вони документують злочини окупантів.