Події

19:58 14.10.2022

У результаті денних ракетних ударів по Харківській області ніхто не постраждав

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У результаті денних ракетних ударів по Харківській області ніхто не постраждав

П'ять ракет випустили в п'ятницю вдень російські окупанти з Бєлгорода по Харківській області, внаслідок чого пошкоджено нежитлові приміщення в Харківському районі області, проте, за попередніми даними, люди не постраждали.

"Унаслідок денних ударів росіян зафіксовано пошкодження нежитлових приміщень у Харківському районі... За попередньою інформацією медиків, постраждалих немає", - написав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у телеграмі в п'ятницю.

За його словами, наразі на місцях ударів працюють профільні служби, вони документують злочини окупантів.

 

 

 

Теги: #рф #харківська_область #обстріли

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