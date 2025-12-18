Ворожі БпЛА атакували Черкащину та Сумщину, є пошкодження інфраструктури і постраждала

Ворог безпілотниками атакував Черкащину і Сумщину, є наслідки для інфраструктури та постраждала.

"Дронова атака на обласний центр. Є наслідки для інфраструктури. Усі служби працюють", - написав начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у телеграмі.

Більше інформації згодом. Загроза зберігається.

Ворог також атакував безпілотниками Сумську громаду. Постраждала одна людина.

"Цієї ночі ворог атакував Сумську громаду двома ударними БпЛА. Попередньо загиблих немає. Щонайменше одна людина постраждала. Їй надають необхідну медичну допомогу", - написав у телеграмі начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За словами Григорова, внаслідок влучання у Ковпаківському районі Сум пошкоджено цивільну інфраструктуру. Вибиті вікна у житлових та нежитлових будівлях.

Усі наслідки уточнюються.

Джерела: https://t.me/cherkaskaODA/17122

https://t.me/hryhorov_oleg/1323