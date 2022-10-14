Зеленський: Ця українсько-російська війна є вирішальною

Президент України Володимир Зеленський назвав українсько-російську війну "вирішальною"

"Розв'язана Росією війна зараз є вирішальною. Ми можемо своєю перемогою забезпечити те, за що боролися покоління до нас. Ми можемо гарантувати на покоління вперед свободу для всіх українців у всіх куточках нашої країни. Вірю, що ми це зробимо", - сказав він у п'ятницю, під час виступу перед нагородженням українських воїнів у День захисників та захисниць України

За словами Зеленського, "ми можемо дати довгострокові гарантії миру та національної безпеки, гарантувати на покоління вперед свободу".

"Вірю, що ми все це зробимо. Весь народ став на захист держави", – сказав він.

Він зазначив, що країна "робить усе можливе та неможливе, щоб допомогти захисникам". "Ми звільнили від російських окупантів північ нашої країни, звільняємо Харківщину та весь схід, ми точно його звільнимо. Ми повернемо український прапор до всіх наших міст на півдні нашої держави. І ми зобов'язані повернути наших українців, які поки що утримуються у полоні ворога або були силою депортовані з нашої землі!" - сказав президент.

"Бо весь народ став на захист держави. Мільйони людей воюють і працюють заради нашої перемоги. Наші героїчні воїни захищають Україну на усіх напрямках, як би важко їм не було", - сказав він.

Як повідомляє пресслужба президента, звернення та урочиста церемонія нагородження військовослужбовців пройшли в Маріїнському палаці.

Глава держави привітав воїнів із Днем захисників та захисниць, зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва, а також вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять захисників, які загинули за Україну.