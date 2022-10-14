Окупанти завдали трьох ракетних та десяти авіаударів по Україні, від ударів постраждали Костянтинівка, Запоріжжя та Очаків – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти за поточну добу завдали трьох ракетних та десяти авіаційних ударів по території України, здійснили до десяти обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу у фейсбуці в п'ятницю.

"Ворог не припиняє завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах нашої країни. Протягом поточної доби постраждала інфраструктура та мирні громадяни населених пунктів Костянтинівка, Чумаки, Лебединське, Запоріжжя, Давидів Брід, Мирне та Очаків. Для своїх злочинів противник використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати іранського виробництва", - йдеться у зведенні.

На волинському та поліському напрямках ситуація без істотних змін. Також противник робив обстріли:

на сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах сіл Українське та Атинське Сумської області;

на слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Зелене, Стариця, Дворічна та Гряниківка;

на краматорському напрямку – з артилерії різних типів у районах сіл та селищ Першотравневе, Надія, Новоєгорівка, Ольгівка, Греківка, Ямполівка, Терни, Зарічне, Торське;

на бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах понад 15 населених пунктів уздовж усієї лінії зіткнення, серед них Сіверськ, Білогорівка, Григорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Опитне, Іванград;

на авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Опитне, Невельське та Мар’їнка.

На новопавлівському та запорізькому напрямках противник наступальних дій не вів і продовжує облаштовувати позиції для оборони. Обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії понад 20 районів населених пунктів, серед них – Новосілка, Времівка, Новопіль, Нескучне, Золота Нива, Вугледар, Кам’янське та Білогір’я.

На південнобузькому напрямку було обстріляно понад 30 населених пунктів уздовж лінії зіткнення, розповіли у Генштабі.