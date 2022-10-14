Події

09:08 14.10.2022

Повітряні сили ЗСУ знищили вісім дронів-камікадзе у п'ятницю

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Повітряні сили ЗСУ знищили вісім дронів-камікадзе у п'ятницю

Повітряні сили Збройних сил України на південному та східному напрямках знищили вісім дронів-камікадзе вранці у п'ятницю, повідомила пресслужба ПС ЗСУ у телеграм-каналі.

"14 жовтня на південному і східному напрямках протиповітряною обороною знищено вісім баражуючих боєприпасів"Shahed-136",", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, п'ять - зенітними ракетними військами Повітряних сил і три - протиповітряною обороною Військово-Морських сил ЗСУ.

 

Теги: #війна #дрони #пс_зсу

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