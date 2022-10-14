Залужний привітав військових із Днем захисників і захисниць України: Ми показали, що означає бути українцем

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав військових із Днем захисників і захисниць України.

"Зима 22-го - вже частина світової історії. Ми витримали потужний ворожий удар. Показали, що значить бути українцем, мати сміливість боротися за свою свободу", - написав Залужний у телеграм-каналі.

Він зазначив, що "у жорстоких боях, під сталевим дощем російських снарядів ми тримались за кожний клаптик своєї землі. Зупинили ворожу навалу і поховали міф про непереможність російської армії".

"А тепер ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас. Ми обрали шлях воїнів і йдемо вперед. Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас. Вітаю зі святом і дякую за службу!", - підсумував головнокомандувач.