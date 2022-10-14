На Донеччині російські війська втрачають здатність до наступу – ISW

Погіршення морального стану, дисципліни та боєздатності російських військ у зонах бойових дій може призвести до призупинення наступальних операцій, йдеться у звіті західних аналітиків із Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що російські загони дедалі більше деградують, утримуючи відносно невеликі та незначні населені пункти по всій Донецькій області, зокрема в районі Бахмута.

"Підрозділи занепадають, вони, ймовірно, перегрупуються із такими ж розрізненими бойовими елементами, що веде до подальшої деморалізації та неузгодженості у проведенні наступальних операцій, пишуть аналітики", - сказано у звіті.

Спроби Росії захопити додаткову територію, ймовірно, ще більше сприяють зниженню морального духу та загальному виснаженню бойових можливостей.

Крім того, тривають розбіжності між російськими військовими угрупованнями. Автор ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагається відзначити своїх бойовиків на фронті.

У четвер він заявив, що його ПВК сама взяла під контроль Іванград, селище на південь від Бахмута. У свою чергу бойовики "ДНР" заявили, що взяли населений пункт разом із угрупованням "ЛНР". Вони також стверджували, що захопили Опитне. Пригожин заявив, що у Опитному тривають бої.