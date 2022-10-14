Шість суден доставлять українське продовольство до Китаю, Німеччини, Іраку, Лівану і Туреччини

З українських портів у четвер вийшли шість суден із майже 154 тис. тонн продовольства, отримавши дозвіл від спільного координаційного центру (СКЦ).

"13 жовтня українські порти залишили шість суден, вони перевозять загалом 153 505 тонн зерна та іншої продукції АПК у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні СКЦ.

Судно Wei He із 62 860 тоннами соняшникового шроту прямує до Китаю, суховантаж Marlen із 33 тис. тонн соняшникової олії - до Іраку. Судно Irmgard доставить до Німеччини 30 817 тонн ріпаку, судно Ak Hamza - 7 тис. тонн кукурудзи до Лівану.

Крім цього, дві суховантажні машини Dignity (14 тис. тонн кукурудзи) і Yaf S (5 828 тонн пшениці) відпливли до Туреччини.

У СКЦ зазначили, що "зерно, що надійшло до пункту призначення, може пройти переробку і потім бути переправлене в інші країни".

"Станом на 13 жовтня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 7 363 704 тонни. Загалом станом на сьогодні було дозволено рух 666 суден - 335 на прибуття в українські порти та 331 на вихід із них", - зазначається у повідомленні.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання документа щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.